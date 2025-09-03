CHP İstanbul İl Yönetimi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Karar, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan dava kapsamında alındı.

Mahkemenin kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması sağlandı. Görevden alınmaya neden olan şikayet dilekçesini Özlem Erkan verdi.

Özlem Erkan, il kongresinin iptali için şikayet dilekçesini 14 Ağustos’ta sunmuştu. Erkan, 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi üyeliğine aday olmuş ve aday numarası 133 olarak kayıtlara geçmişti.

2 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Erkan’ın iki yıl önce CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Ayrıca Erkan’ın halen CHP üyesi olduğu öğrenildi. Erkan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın “Denge ve Dayanışma Listesi”nde yer alıyordu.