Yapılan araştırmalar, opahın vücut ısısının bulunduğu ortamdan sürekli daha yüksek seyrettiğini ortaya koydu. Bu olağanüstü durumun temelinde ise solungaçlarında yer alan özel bir dolaşım mekanizması bulunuyor.

Bilim insanlarına göre balık, "ters akım" olarak adlandırılan bu sistem sayesinde vücuttan çıkan sıcak kanla, solungaçlardan gelen soğuk kanı ısıtarak ısı kaybını minimuma indiriyor. Böylece hayati enerji, dış ortama yayılmadan vücut içinde tutuluyor.

DERİNLİKLERDE HIZ VE NET GÖRÜŞ AVANTAJI

Benzersiz ısı kontrolü Opaha için önemli bir üstünlük. Donma noktasına yakın sularda dahi kaslarını hızlı ve verimli biçimde kullanabilen balık, aynı zamanda daha keskin bir görüş yeteneğine sahip oluyor. Uzmanlar, bu özelliğin opahın avlanma başarısını artırdığını ve derin deniz ekosisteminde onu ayrıcalıklı bir konuma taşıdığını vurguluyor.