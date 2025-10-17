Nadir toprak elementleri (NTE), 6 farklı ilimizde yer alıyor. Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk rezervin içerisinde lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin topraklar bulunuyor. Malatya Kuluncak’ta itriyum, seryum ve neodim içeren yataklar yer alıyor. Manisa Kula’da volkanik kökenli kayaçlarda; Isparta Aksu ve Sütçüler’de monazit ve bastnasit minerallerinde NTE izleri bulunuyor. Konya ve Burdur’da da NTE olduğu belirtiliyor.



TEKNOLOJİNİN GÖZBEBEĞİ



Nadir toprak elementleri stratejik bir fırsat, katma değerli üretim ve tedarik zinciri için şans olarak değerlendiriliyor. Elementlerin elektronik cihazlarda (cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon, hoparlör, kulaklık), savunma sanayide (radar sistemleri, füze savunma sistemleri, gece görüş gözlükleri, askeri sensörler) ve elektrikli araçlarda (lityum-iyon pilleri, elektrikli motorların manyetik sistemleri) kullanıldığı ifade ediliyor.



ABD NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ İSTİYOR



Türkiye'nin gündemine oturan nadir toprak elementleri (NTE) hakkında ABD’de de çalışma başlatıldı. Washington, NTE’den çeliğe uzanan kritik sektörlerde yeni sanayi politikası geliştirmeye hazırlanıyor.



ABD’nin hedefi, Çin’in piyasadaki hakimiyetini kırmak. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, beş ila yedi kritik alanda özellikle NTE madenciliği ve işleme tesislerinde etkin rol üstleneceğini açıkladı.



Tedarik zincirinde ‘yerli üretim güvenliği’ hedefleyen Savunma Bakanlığı, temmuz ayında Nevada merkezli MP Materials’a 400 milyon dolar yatırarak yüzde 15 hisse almıştı. Benzer adımların çelik, yarı iletken ve gemi yapımı gibi alanlarda da atılacağı belirtiliyor. ABD’nin, nadir toprak elementleri için Türkiye’deki Eskişehir-Beylikova yatağını da olası tedarik alternatifi olarak değerlendirdiği ve bu konuda temaslar yürüttüğü öne sürülüyor.