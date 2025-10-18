Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı. Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda sarı lacivertlilerin toplam borcu da paylaşıldı. Buna göre 31 Ağustos 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 milyon euro olarak açıklandı. Yine Fenerbahçe'nin 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.