Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurumspor FK ile Özbeyli Bandırmaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Konuk takım Bandırmaspor, örnek bir davranışta buldu. Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, Özbeyli Bandırmaspor maçında alkışlarla karşılandı. Konuk takımın oyuncuları, şampiyon Erzurumspor FK'lı oyuncuları sahaya çıkışında çiçek verirken şampiyonluk için de tebrik etti. Bandırmaspor’un bu davranışı bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük bir takdir topladı.

