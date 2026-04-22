Türk futbolunda "bu kadar da olmaz" dedirten olaylara bir yenisi daha eklendi. 19 Nisan'da Osmaniye 1. Amatör play-off maçında Düziçi Belediyespor-Osmaniyegücü Spor takımları arasında oynanan karşılaşmanın son dakikasında gelen golün ardından yaşananlar, sosyal medyada gündem oldu.

HOPARLÖRDEN SKANDAL KÜFÜR

Skor tabelası 1-1 eşitliği gösterirken 90+3'te Osmaniyegücü'nün bulduğu golün ardından stat anonsçusunun skandal ifadeleri, gözlem tutanaklarına da yansıdı. Anonsçunun, direkt olarak hakeme "Hakem bu gol a.... a... girsin" şeklinde küfrettiği kayıtlara geçti.

İŞTE OLASI CEZALAR

Saha Olayları (Madde 52): Stadyumun resmi sisteminin bu şekilde kullanılması, organizasyonun iflas ettiğini gösterir. Bu madde kapsamında kulübe para cezası, saha kapama veya maçı seyircisiz oynama cezası verilir.

Hakaret (Madde 41): Küfür bizzat görevli bir personel tarafından yapıldıysa, o şahsa 2 ila 5 yıl arası hak mahrumiyeti cezası verilir. Kulüp ise personelin eyleminden "objektif sorumluluk" ilkesi gereği sorumlu tutulur.

6222 Sayılı Kanun (Spor Şiddet Yasası): Olayın adli boyutu daha ciddidir. Savcılık, hoparlörün başındaki kişiyi tespit ederse "Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" kanunu kapsamında adli para cezası ve stadyumlara giriş yasağı uygulanır.