Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, astigmatizmanın, görme kalitesini bozan ve genellikle çift görme, kayan görüntüler ve gece görüşü sorunlarına yol açan bir refraktif kusur olduğunu aktardı.

Sorunun düzenli ve düzensiz olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade eden Yıldırım, şu bilgileri verdi:

"Düzenli astigmatizma vakalarında gözlük, kontakt lens veya modern lazer teknolojileriyle tedavi uygulanabilmektedir. Son yıllarda ise 'Smile Pro' olarak adlandırılan lentükül cerrahisi yöntemi popülerlik kazanmıştır. 'Smile Pro' yöntemiyle 5 numaraya kadar olan astigmatizmaları etkin ve güvenli şekilde tedavi edebiliyoruz. Kornea içindeki lazerle oluşturduğumuz parçayı küçük bir yan kesiden dışarıya çıkarıyoruz. Bu yöntemdeki gelişmeler, astigmatizmanın tedavisini çok daha etkili hale getirdi."

Işıklarda parlama ve ışık saçılmaları gibi problemlerin de sıklıkla yaşanabildiğine dikkati çeken Yıldırım, "Astigmatizma tedavisinde kullanılan yöntemler arasında Smile Pro, PRK, yüzey ablasyon tedavileri ve geleneksel Lasik yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerle astigmatizmayı oldukça etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edebilmekteyiz. Ancak her hastanın göz yapısı ve tedavi süreci farklı olduğu için ayrıntılı göz muayenesi ve kişisel değerlendirme önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Tedavide hastaların yaş ve göz yapısı göz önünde bulundurulmalı"

Prof. Dr. Yıldırım, astigmatizmanın çocukluk döneminde erken tespitinin, ilerleyen yıllarda kalıcı görme kaybının önlenmesi açısından önemli olduğuna işaret etti.

Yıldırım, "Astigmatizma, çocuklarda göz tembelliğine yol açabiliyor. Bu yüzden erken müdahale edilmesi çok önemli. Gözlük veya kontak lensle yapılan tedaviler, çocuğun ilerleyen yaşlarda sağlıklı bir görme yeteneğine sahip olmasını sağlar" değerlendirmelerinde bulundu.

Sorunun cerrahi tedavisinde hastaların yaş ve göz yapısı göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, her hasta için en uygun yöntemin seçilmesi gerektiğini belirtti.