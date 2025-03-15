Yatırımcılar için hareketli geçen bir haftanın ardından, kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu. Borsa İstanbul, altın ve döviz piyasalarında yaşanan değişimler dikkat çekerken, yatırım fonları da değer kazandı. İşte haftanın kazanç tablosu...

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,17 artışla 10.840,59 puandan kapattı. Endeks, en düşük 10.357,09 puanı ve en yüksek 10.862,97 puanı gördü.

Altın piyasasında ise yükseliş dikkat çekti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,10 artışla 3.524 liraya çıkarken, Cumhuriyet altını yüzde 2,98 değer kazanarak 23.861 lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altının satış fiyatı ise geçen hafta 5.730 lira iken, bu hafta 5.903 liraya yükseldi.

Döviz piyasasında ABD doları yüzde 0,62 artışla 36,6740 liraya, Euro ise yüzde 0,86 artışla 39,9220 liraya çıktı.

Yatırım fonlarında ise genel bir yükseliş gözlemlendi. Yatırım fonları yüzde 1,50, emeklilik fonları ise yüzde 1,27 değer kazandı. Kategorilere bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile hisse senedi fonları oldu.

Haftalık kazanç verileri, yatırımcıların ilgisini çekerken, önümüzdeki hafta piyasalarda nasıl bir hareketlilik olacağı merak konusu.