İstanbul’un en ünlü pazarlarından Kadıköy Salı Pazarı’nda Ramazan için alışveriş yapan Osman Eken isimli vatandaş gözleri yaşararak içini döktü. Konuşmasının bir bölümünde gözyaşına hakim olamayan Eken, “Devletin yaptığı çok büyük ayıp, büyük haksızlık. Biz devlete bağlı insanlarız. Köle miyiz biz? Ben dört torunumun cebine harçlık koyamıyorsam bu ülkede yaşamamak lazım. Çok anlatacağım şey var ama burada kalsın” dedi.

SANDIĞI KOYUN

TÜBİTAK’tan emekli olduktan sonra Çorum Mecitözü’nde çiftçilik yaptığını belirten Osman Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi pazarları vatandaşlarla birlikte gezmeye çağırdı: “Tekrar yine söylüyorum Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli pazarlara girin, delikanlıysanız bu pazarlara girin. Öyle çok delikanlıysanız bu pazarları vatandaş ile gezin. Gezen insanlarla gurur duyuyorum hangi siyasi olursa olsun görüş fark etmez. Bir an önce sandığı koyun milletin önüne.”

HER YERE BORÇ!

Eken şunları söyledi: “Pazarcılarla da uğraşmasınlar. Buna gelene kadar arada kim varsa onları kırsınlar. Biz çiftçiyiz, soğan yetiştirdim 3-4 kamyon soğan, sor kaç liraya verdin soğanı. Ben 2 buçuk liraya soğanı verdiğim an halkım yesin, neden yemesin, ben yetiştiriyorum. Şimdi ne yaptın bize koopaeratife borç, Tarım Kredi’ye borç, Ziraat Bankası’na borç, mazotçuya borç, çiftçi tarlasını ekmiyor. Vahit Kayrıcı’ya (MHP Çorum milletvekili) sesleniyorum vekil gönderdik seni orada otur diye göndermedik.”

Bu da artık aramızda olmayan iki başkanın sokakta iftar sofrası

Sosyal medyada dolaşıma giren bir iftar sofrası fotoğrafı gözleri yaşarttı. 2025’te kısa aralıklarla hayatını kaybeden, CHP’nin iki belediye başkanı Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay’ın sokakta katıldıkları iftar yemeği fotoğrafı sosyal medyada “Samimiyet, doğallık” yorumlarıyla paylaşıldı.

ÜLKÜCÜ ÇOCUK BUNU KONUŞUYOR

“Seçilmiş insanlarla uğraşmayın. Herkes kendi diplomasını yargılasın. Bunu ülkücü çocuk konuşuyor.”

TÜRKEŞ’İN YANINDA YETİŞEN MHP KÖKENLİ BİR İNSANIM

“Ülkücü sağ görüşlü bir insanım, bu sandığı bu milletin önüne koysunlar. MHP kökenli doğuştan Türkeş’in yanında yetişen bir adamım. Devlet Bahçeli sana hakkımı helal etmiyorum.”

Bu da saray danışmanının sattığı iftar sofrası

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Diyanet TV programcısı Ramazan Bingöl, “İftar soframız sanat eseri gibi olmalı” diyerek sadece kuş sütü eksik olan fotoğraf paylaştı. İftar sofrasında yok yok. Vatandaşlar Bingöl’e tepki gösterdi. Diyanet fitreyi 240 lira olarak belirlerken aynı zamanda Diyanet TV programcısı olan Bingöl’ün İstanbul’daki VİP odalı et lokantasında iftar yemeği KDV hariç kişi başı 2 bin 900 lira.

Ramazan Bingöl

ŞEFİM AMA İSRAF BU

Nisan 2025’te Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atanan Ramazan Bingöl, Diyanet TV ve TRT Belgesel’de “Bereket Sofrası” adlı program yapıyor. Vatandaşlar Bingöl’ün paylaşıma tepki gösterdi. İnsanlar geçim sıkıntısı çekerken yapılan sofra fotoğrafı paylaşımı eleştirildi. “Diyanet toplumdan çok uzak. Bu insanlarla program yapıyor, yazık size” yorumu yapıldı. Bingöl’ün paylaşımına sosyal medya yorumlarından bazıları da şöyle oldu:

-Şefim bu sofranın yüzde 50’si israf, israf ise haramdır.

-Bırakın şatafatı, garip gureba bu sofraya yanaşamaz.

-İftar ezanla birlikte çatlayıncaya kadar yemek değildir

-Ramazan ayı şatafatlı iftar sofraları için değil.

-Emekliyi düşün kaldır.

-Bu iftar değil israf sofrası, tok açın halinden anlamaz.

Sofrada kuş sütü eksik

Saray danışmanı Ramazan Bingöl’ün VIP odalı et lokantasındaki iftar sofrasında şunlar var: Çorba çeşitleri, dana kebap, kuzu pirzola, tavuk ızgara, humus, haydari, turşu, salata, yaprak sarma, hurma, peynir, sigara böreği, içli köfte, revani, kadayıf, irmik tatlısı, ayran, çay, şalgama kadar olmayan yok. Bu iftar yemeğinin fiyatı kişi başı KDV hariç 2 bin 900 TL. Vatandaş ise menüye bakıp iç çekiyor.