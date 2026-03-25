İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne neden olan silahlı saldırının detayları netleşmeye başladı. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma ve elde edilen yeni tanık ifadeleri, olayın basit bir tartışmadan ziyade planlı bir eylem olduğuna işaret ediyor.





KATİLİN KAÇMA PLANININDA İZZET YILDIZHAN DETAYI

Olayın hemen ardından şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattığı, farklı hatlar ve araçlar kullanarak izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Cinayet sonrası kaçış sürecinin yönetiminde ise sürpriz bir isim dikkat çekti: Aile dostu İzzet Yıldızhan. İddialara göre Yıldızhan, olayı gece saat 01.00 sularında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu'ndan öğrendi. Ardından amca Metin Kadayıfçıoğlu ve diğer şüphelilerle yoğun bir iletişim trafiği yürüttü. Ünlü şarkıcının, durumu polise bildirmek yerine asli failin saklanmasına yardım ettiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Yıldızhan, "suçluyu kayırma" ve "delil karartma ihtimali" gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.





'SİLAH KAZARA PATLADI' DEDİ, GÖRÜNTÜLER YALANLADI

Sabah'ın haberine göre cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, polise verdiği ifadede araca sadece konuşmak için gittiğini, içerideki şahsın kendisine saldırması sonucu yaşanan arbedede silahın kazara ateş aldığını öne sürdü. Ancak olay yerindeki tanıkların anlattıkları ve emniyetin tespitleri bu savunmayı yalanladı. Dosyaya giren bilgilere göre; Kadayıfçıoğlu olay yerine elinde atışa hazır bir silahla gitti, aracın camına namluyla vurduktan sonra kapıyı açarak doğrudan genç futbolcunun karın bölgesine ateş etti. Üstelik zanlı, yakalandığında silahın araçta olduğunu söyleyerek polisi yanıltmaya çalışsa da cinayet silahı evinde atışa hazır halde bulundu.

HEDEFTE CANBAY VARDI

Soruşturmanın kökenine inildiğinde ise asıl hedefin Kundakçı değil, araçta bulunan rapçi Vahap Canbay olduğu değerlendiriliyor. İddialara göre Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak istemiş, hayatını kaybeden Kundakçı da bu görüşme için arabuluculuk yapmak üzere olay yerine gelmişti. Ancak buluşma noktasına gelen araçtan inen Kadayıfçıoğlu'nun açtığı ateş, genç futbolcunun sonu oldu.

Olay anında Kadayıfçıoğlu ile birlikte olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise kanlar içinde kalan Kundakçı için ambulans çağırmak yerine, zanlıyla birlikte bir Vito araca binerek hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi. Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye yardım" ve "suçluyu kayırma" suçlarını işlediği vurgulanırken, annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da cinayeti azmettirdiği iddiaları üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi. Şüphelilerin cep telefonlarındaki incelemeler ve çapraz sorgular devam ediyor.