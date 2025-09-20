Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi oranlarında da düşüşler başladı. Kredi hacminde dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre geçen hafta toplam kredi hacmi 2 trilyon 548 milyar TL oldu. Bu rakam, bir önceki hafta 2 trilyon 517 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

Böylece söz konusu bir haftalık süreçte toplam kredi hacminde 31 milyar liralık bir artış yaşandı.

Bu arada kredi hacmi içinde toplam kredilerin 1 trilyon 880 milyar lirasını ihtiyaç kredileri oluştururken, konut kredileri 616 milyar TL ve taşıt kredileri de 52 milyar TL oldu.

İŞTE EN UCUZ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta bankalarca sunulan en ucuz konut kredileri şöyle:

* Ziraat Bankası: %2,69

* Akbank: %2,69

* Kuveyt Türk: %2,69

* Halkbank: %2,70

* İş Bankası: %2,79

1,5 MİLYONUN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

Konutta en düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin güncel aylık ve toplam geri ödeme tablosu şöyle:

* Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

* Kredi Oranı: %2,69

* Kredi Vadesi: 120 ay

* Aylık taksit: 42 bin 91 TL

* Toplam geri ödeme: 5 milyon 50 bin 926 TL

İŞTE EN UCUZ TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Bu hafta bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz taşıt kredileri şöyle:

* Dünya Katılım: %2,94

* Kuveyt Türk: %2,98

* Garanti BBVA: %3,15

* Vakıf Katılım: %3,15

* Akbank: %3,19

300 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

Taşıt kredisinde en düşük oran dikkate alındığında 2 yıl vadede 300 bin TL’nin güncel geri ödeme tablosu şöyle:

* Kredi Tutarı: 300 bin TL

* Kredi Oranı: %2,94

* Kredi Vadesi: 24 ay

* Aylık taksit: 19 bin 319 TL

* Toplam geri ödeme: 463 bin 659 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bu hafta bankalarca sunulan 1 yıl vadeli en ucuz ihtiyaç kredileri ise şöyle:

* ON Dijital: %3,29

* TEB: %3,39

* Alternatif Bank: %3,39

* QNB: %3,59

125 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

İhtiyaç kredisi faizinde en düşük oran dikkate alındığında 1 yılda 125 bin TL’nin güncel geri ödemesi şöyle:

* Kredi Tutarı: 125 bin TL

* Kredi Vadesi: 12 ay

* Kredi Oranı: %3,29

* Aylık Taksit: 13 bin 534 TL

* Toplam Geri Ödeme: 162 bin 408 TL