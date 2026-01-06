Venezuela Devlet Başkanı ve eşinin yargılandığı dava dün görüldü.

Maduro'nun ayakları kelepçeli olarak getirildiği mahkeme 17 Mart'a ertelendi.

Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre de görüntülendi.

tv100'de yayınlanan görüntülerde, hücrede pencere olmadığı görüldü.

Ayrıca hijyen koşullarının da yetersiz olduğu görülürken; gözaltında tutulduğu merkezin kötü bir şöhreti olduğu belirtildi.

Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.

PENCERESİ BİLE YOK

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, Maduro'nun 17 Mart'a kadar kalması beklenen hapishane hücresini şu sözlerle anlattı:

"Buradan daha güvenlikli ve daha rahat bir cezaevine nakledilmesi bekleniyor. Mart ayına kadar burada tutulması gerçekten çok sıkıntılı olabilir. Şöhreti kötü bir yerleşke burası. Burası temsili olarak gösteriliyor. İçindeki hücreler bu şekilde. Habercilik faaliyeti içerisinde o yıllarda görüntüledik.

Penceresi yok. Küçük pencereler hücre aralarındadır. Yapı hemen hemen böyle bir şey."