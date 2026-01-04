ABD'nin dün yerel saatle 02.00'de Venezuela'nın başkenti Karakas'a başlattığı saldırılar, sadece 3 saat içerisinde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanması ile son buldu.



ABD'nin özel operasyon birimi Delta Force tarafından gerçekleştirilen ve hiçbir ABD askerinin hayatını kaybetmediği operasyon bütün dünyada soğuk duş etkisi yaratırken, filmlere konu olacak gecenin detaylarını ABD Başkanı Donald Trump paylaştı.

"OPERASYONU FARK EDİNCE GÜVENLİ ODAYA KAÇMAYA ÇALIŞTI"



Operasyona ilişkin detayları paylaşan Trump, "Maduro güvenli sandığı bir yere ulaşmaya çalışıyordu ama orası güvenli değildi; çünkü yaklaşık 47 saniye içinde kapıyı patlatırdık. Kapıya kadar ulaştı ama kapatamadı. O kadar hızlı baskına uğradı ki o odaya giremedi" ifadelerini kullandı.



Saatler 04.20'yi gösterdiğinde ABD helikopterleri Maduro ve eşini alarak Venezuela hava sahasından ayrıldı. 04.29'da Maduro ve eşi, USS Iwo Jima savaş gemisine transfer edildi.

Öte yandan operasyonlarda ABD'ye ait helikopterlerden birinin isabet aldığı öne sürüldü. General Caine ise "Yakalama timi Maduro'nun yerleşkesine indi ve hız, hassasiyet ve disiplinle hareket etti" dedi.