Kanada'nın İngiliz Kolumbiya'sı eyaletindeki Tumbler Ridge Ortaokulu’nda ve saldırganın evinde meydana gelen, saldırgan dahil 10 kişinin öldüğü katliamın faili, erkekten kadına cinsiyet değiştiren trans öğrenci Jesse Strang olarak duyuruldu.

25 kişinin de yaralandığı saldırıdan sonra bölgedeki öğrenciler, aileler ve eğitimciler hala korkunç katliamın şokunu yaşıyor.

18 yaşındaki Jesse Strang olduğunu bildirdi. Annesini ve sevgilisin öldüren Strang'in saldırgan olduğunu yakın akrabaları duyurdu.

Yerel basın kuruluşu Juno News "Şüphelinin amcası Russell G. Strang kimliğini doğruladı" ifadesine yer verdi.

Bu iddialara rağmen Kanada polisi şüphelinin ismini henüz resmi olarak açıklamadı. Yetkililer doğrulanmış ayrıntıları ancak resmi doğrulama süreçlerini tamamladıktan sonra duyuracaklarını belirtti.

NEDEN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Medya, Jesse Strang ile bağlantılı olduğuna inanılan herkese açık bir YouTube hesabında bir transseksüel bayrağı sergilediğini aktardı. Jesse, kendini normal hayatında da dişil olarak tanıtıyordu.

Sosyal medyada bulunan fotoğraflar ve videolarda Strang'ın silahlara ilgisi olduğu ve 18 yaşından önce cinsiyet değiştirmeyi seçtiğini gösteriyor.

Strang'ın saldırıyı neden düzenlediği henüz bilinmiyor. Normalde geriye bir not veya yazı bırakan saldırganlardan farklı olarka Strang'a ait bir not henüz ortaya çıkmadı.

Yaklaşık 2 bin 400 nüfuslu küçük bir kasaba olan Tumbler Ridge bu büyüklükte şiddet suçlarını nadiren yaşıyordu. Olay, kasabada atlatılamayan bir şok etkisi yarattı.