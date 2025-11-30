CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganlı 39’uncu Olağan Kurultayı’nın üçüncü ve son gününde PM, YDK ve BKSP üyelikleri için seçimler yapılacak.
Edinilen bilgiye göre, dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine aldı.
31 YENİ İSİM EKLENDİ
Parti Meclisi'ndeki 49 isim korunurken, anahtar listeye 31 yeni isim eklendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için hazırladığı anahtar listesinde şu isimler yer alıyor:
Eski TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu
Ekonomist Güldem Atabay
Ekonomist Ozan Bingöl
Ekonomist Kerim Rota
Ekonomist Oya Ünlü Kızıl
Ekonomist Serkan Özcan
Eski Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Murat Arslan
Diş hekimi Nihat Dağ
Anayasa hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz
Eski İstanbul Milletvekili, hukukçu İlhan Cihaner
İzmir Milletvekili Salih Uzun
İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu
Eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen
Siyaset bilimci Barış Övgün
Eski CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil
Sanatçı Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ
Adaylık başvuruları 09.30'da sona ererken, 15.00'teki seçimin ardından liste kesinleşecek.