CHP’nin “Şimdi İktidar Zamanı” sloganlı 39’uncu Olağan Kurultayı’nın üçüncü ve son gününde PM, YDK ve BKSP üyelikleri için seçimler yapılacak.

Edinilen bilgiye göre, dün yapılan genel başkanlık seçimlerinde dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine aldı.

31 YENİ İSİM EKLENDİ

Parti Meclisi'ndeki 49 isim korunurken, anahtar listeye 31 yeni isim eklendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi için hazırladığı anahtar listesinde şu isimler yer alıyor:

Eski TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu

Ekonomist Güldem Atabay

Ekonomist Ozan Bingöl

Ekonomist Kerim Rota

Ekonomist Oya Ünlü Kızıl

Ekonomist Serkan Özcan

Eski Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Murat Arslan

Diş hekimi Nihat Dağ

Anayasa hukukçusu Şule Özsoy Boyunsuz

Eski İstanbul Milletvekili, hukukçu İlhan Cihaner

İzmir Milletvekili Salih Uzun

İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu

Eski Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen

Siyaset bilimci Barış Övgün

Eski CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil

Sanatçı Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ

Adaylık başvuruları 09.30'da sona ererken, 15.00'teki seçimin ardından liste kesinleşecek.