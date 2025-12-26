Beslenme ve sağlık platformunun yayınladığı bilgilere göre, güne sıcak bir içecekle başlamanın sindirim sistemi açısından kahveye kıyasla daha faydalı olacağı belirtildi. Fakat bazı uzmanlar ise kahvenin bazı kişiler için faydalı olabileceğini belirtiyor.

NEDEN SABAHLARI SICAK İÇECEK İÇMELİYİZ?

Uzmanlar sabah sıcak içeceklerin özellikle bitki çaylarının sindirim sistemini zorlamadan harekete geçirdiğini ifade ediyor. Mide ve ince bağırsaktaki kasların gevşemesine yardımcı olarak bağırsak hareketlerini desteklediğini söylüyor. Bu durum, özellikle sindirim problemi yaşayanlar için düzenli bir bağırsak rutini oluşturabilir.

MİDE HAREKETLİLİĞİNİ DÜZENLİYOR

Ilık veya sıcak sıvılar, mide kaslarının kasılıp gevşemesini kolaylaştırarak yiyeceklerin sindirim kanalında daha rahat ilerlemesini sağlar. Soğuk suyun aksine mide kramplarına yol açmaz ve bağırsak faaliyetlerini yavaşlatmaz.

SIVI DENGESİNİ SAĞLIYOR

Uyku sırasında vücut, solunum ve metabolik süreçler nedeniyle sıvı kaybeder. Hafif susuzluk bile mide hareketlerini yavaşlatabilir ve gün içindeki enerji seviyesini düşürebilir. Sabahları bitki çayı gibi ılık bir içecek tüketmek, sıvı dengesini yeniden kurmanın pratik bir yoludur.

MİDEYİ YATIŞTIRIR

Uyanır uyanmaz yemek yemek ya da yoğun içecekler tüketmek herkese iyi gelmeyebilir. Nane, zencefil ve papatya gibi bitki çayları mide bulantısını hafifletebilir ve mide rahatlığı sağlar. Özellikle zencefil ve nane çayları, sabah yaşanan hafif mide rahatsızlıklarında etkili olabilir.

Sabah için alternatif içecekler

Bitki çayı tercih etmeyenler için farklı seçenekler de bulunuyor:

Ilık limonlu su: Mideye nazik bir içecek olup tükürük ve mide asidi salgısını uyarır.

Yeşil çay: Antioksidan içeriği ve hafif kafein etkisiyle bağırsak mikrobiyotasını destekler.

Sade su: Mide hareketliliğini artırmanın ve bağırsak fonksiyonlarını desteklemenin en temel yoludur.

Kahve: Bağırsak hareketlerini hızlandırabilir ve kabızlık sorunu yaşayanlara yardımcı olabilir.

Proteinli smoothie: Sabahları hem aç hem susuz uyananlar için idealdir; kan şekerini dengeler ve mide bulantısını azaltabilir.

Uzmanlar, uyandıktan sonra yeterli sıvı alımının sindirim sağlığı ve mide konforu için kritik olduğunu vurguluyor. Güne ister bitki çayı ister başka bir sıcak içecekle başlanması fark etmeksizin, önemli olan vücudun gece boyunca kaybettiği sıvıyı telafi ederek sindirim sistemini yeni güne hazırlamak.