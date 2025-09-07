AYŞEGÜL ÖZBEK

Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Organizasyon Servisi (Saros), Ağustos 2025’te yaptığı araştırmada 26 şehirde toplam 7487 kişiyle yaptığı “Türkiye Gündem ve Siyaset Araştırması”nı yayınladı. Çoğunluğunu 25-44 yaş arası katılımcıların yanıtladı.

İMAMOĞLU FARKI AÇTI

Oyunuzu Erdoğan’a mı İmamoğlu’na mı verirsiniz?

“Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve seçime Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu girer se oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusunun yanıtı şöyle oldu: Yüzde 54,2 İmamoğlu; yüzde 45,8 Erdoğan.

YAVAŞ'TAN 18 PUANLIK FARK

Oyunuzu Erdoğan’a mı Yavaş’a mı verirsiniz?

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve seçime Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş girerse oyunuzu hangi adaya verirsiniz?” sorusunu ise katılımcılar şöyle yanıtladı: Yüzde 59,1 Mansur Yavaş; Yüzde 40,9 Erdoğan.

HER 4 KİŞİDEN 3'Ü ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Türkiye’de 2028’den önce erken seçim yapılmalı mı?

"Türkiye'de 2028’den önce bir erken seçim yapılmalı mı?” sorusuna yüzde 74 “Evet” dedi. Bu soruyu yüzde 24 “Hayır” diye yanıtlarken, yüzde 19 “Fikrim yok” dedi.

VATANDAŞLARDAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YANITI

Erdoğan anayasayı neden değiştirmek istiyor?

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasayı değiştirmek istemesinin ana sebebi sizce nedir?” sorusunu yüzde 68,9 “Yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için” diye yanıtladı. Yüzde 13,9 ise “Darbe Anayasasından ülkeyi kurtarmak için” diye yanıtladı