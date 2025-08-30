Vaclav Cerny, Beşiktaş’a geliyor. Başkan Serdal Adalı’nın Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmede Cerny’nin adı geçti. Yalçın, yorumculuk yaparken Glasgow Rangers’ın Fenerbahçe ile oynadığı maçta izleyip “Bayıldım. Gerçek 8 numara” ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş’ın yeni hocası, aynı görüşte olduğunu Adalı’ya iletti. Siyah-beyazlıların Patronu, Wolfsburg ile yeniden görüşüp prensipte anlaşmaya vardı. Çekyalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak. İmzaların birkaç gün içinde atılması bekleniyor.