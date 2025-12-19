Sydney Sweeney, beyaz perdede bir efsaneye hayat vermek için sınırlarını zorladı. Eski Amerikalı boksör Christy Martin’in hayat hikayesini konu alan film için tam 28 kilo alan Sweeney, bu süreci "Gerçek bir şampiyonun ruhunu yansıtmak için verilen yoğun bir mücadele" olarak tanımlıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Martin'in azim ve umut dolu yolculuğunun bir parçası olmaktan onur duyduğunu belirten genç yıldız, rolü için geçirdiği fiziksel evrimi tüm detaylarıyla anlattı.

Günde 4 saat antrenman ve protein bombası

People dergisine konuşan Sweeney, boksör vücuduna sahip olabilmek için beslenme ve spor rutinini tamamen değiştirdiğini açıkladı. Kas kütlesini artırmak adına "çok fazla protein" tükettiğini ve her gün protein içecekleri içtiğini belirten oyuncu, antrenman programını şu şekilde özetledi:

"Üç buçuk ay boyunca aralıksız çalıştım. Sabahları bir saat ağırlık kaldırıyor, öğlen iki saat kickboks yapıyor ve akşamları tekrar bir saat ağırlık antrenmanına giriyordum. Kas kazanmak için kelimenin tam anlamıyla durmadan yemek zorundaydım."

2 hafta içinde etkisini gördü

Christy Martin projesinin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz, Sweeney’i başka bir zorluk bekliyordu: 1 Ocak’ta vizyona girecek olan "The Assistant" filmindeki rolüne hazırlanmak. Eski formuna dönmek için sadece 7 haftası olan oyuncu, protein içeceklerini, kreatin takviyelerini ve ağırlık kaldırmayı anında bıraktı.

Sweeney, "İlk giden şey kas kütlesi oldu ve iki hafta içinde etkisini gösterdi," diyerek sürecin hızını paylaştı. Çok sıkı bir kardiyo programı ve disiplinli bir diyet uygulayan oyuncu, bu hızlı değişimin sırrını çocukluğundan beri sporla iç içe olmasına ve bu sayede dengeli işleyen metabolizmasına bağlıyor.

Fimde bambaşka bir portre çizecek

Fiziksel dönüşüm sadece kiloyla sınırlı kalmadı. Kırmızı halıda görmeye alışık olduğumuz uzun ve düz sarı saçlarına veda eden Sweeney, boksör rolü için kısa ve kıvırcık kahverengi saçlarla izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan, "The Assistant" filminde ise makyajsız, doğal görünümü ve uzun kahverengi saçlarıyla bambaşka bir Sydney Sweeney portresi çizecek.