Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic'in yeni adresi belli oluyor.

Sırp yıldız, kariyerine Avrupa'da devam etmek için Suudi Arabistan kulüplerini geri çevirdi.

'KOMŞU'YA GİDİYOR

Sırbistan basınından Sportske'de yer alan haberlere göre Olympiakos, Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe kat etti. Kırmızı-beyazlı ekip, 36 yaşındaki tecrübeli oyuncuya yıllık 4 milyon Euro maaşla 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Haberin detaylarında Tadic’in kariyerine üst düzey rekabetin olduğu bir ligde devam etmek istediği için Suudi Arabistan’dan gelen dolgun maaşı olan teklifleri reddettiği de ifade edildi.

Sırp yıldız, kısa süre içinde kararını verecek.