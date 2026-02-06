

Megastar lakaplı Tarkan yedi yıl aradan sonra 10 konserlik bir seri ile İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da gerçekleşen konserler sona erdi. Enerjisi, sahne performansı ve şarkılarıyla 70 bine yakın kişiye unutulmaz anlar yaşatan Tarkan konserlerinin bazılarında sürpriz konuklara da yer verdi. Megastar; Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan’ı sahnesinde ağırlarken; kendisini dinlemeye gelen meslektaşlarını da selamladı. Megastarın bu konserlerden 500 milyon TL'ye yakın para kazandığı konuşuluyor.

