Üç büyüklerin 28 Şubat 2025 itibarıyla Bankalar Birliği’ne olan borçları şöyle: Beşiktaş 4.02, F.Bahçe 3.31, G.Saray 1.33 milyar TL. Toplam borç da 8.66 milyar TL. 3 büyükler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıksalar dahi borç yükünden kurtulamıyor. Kulüplerin şirket borçları, Bankalar Birliği haricinde toplam 35.75 milyar TL’ye (943.3 milyon Euro) ulaştı.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Ve transfer yapmaya devam ediyoruz. Beşiktaş dün Avusturya kampına 35 futbolcu ile gitti. G.Saray’ın sözleşmeli futbolcu sayısı 43. F.Bahçe ise yeni sezona 34 oyuncu ile giriyor. Ama taraftar çıldırmış durumda, transfer üstüne transfer istiyor. Kadro şişkinliğine çözüm arayan yok. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçmişteki hataları düzeltmek için çırpınıyor.

AKILLANMIYORUZ

Adalı, Immobile ve Chamberlain gibi yüksek sözleşmeli futbolculardan çıkmak için insanüstü mesai harcadı. Ancak kulüplerin üzerindeki transfer baskısı her yeni transferde biraz daha artıyor. Paul Onuachu, Trabzon’a ayak bastığında binlerce insan “Taraftar çıldırdı, Paredes’i de istiyor” sloganları attı. Akıllanmadık, akıllanacak gibi de durmuyoruz.