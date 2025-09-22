ABD Başkanı Donald Trump, 'otizmin sebebini çözdüğünü' söyledi, ve bu akşam yapılacak bir açıklamada otizmin sırrını açıklayacaklarını söyledi.

ABD'nin Axios haber ajansının yazdığına göre, Trump'ın neyi açıklayacağı önceden belli oldu. Axios'a göre Trump, ABD'de tylenol, Türkiye'de ise parasetamol tipi ilaçlar olarak satılan ilacın otizm yaptığını açıklayacak

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. bu ay otizmin nedenlerine ilişkin hükümet raporunun sonuçlarının da açıklanacağını söyledi.

OTİZMİN SEBEBİ İLAÇ MI?

Tylenol'un ve Türkiye'deki parasetamolün, isimli etken maddesinin, hamile kadınlar tarafından kullanıldığında çocuklarda otizm yapabildiğine dair bir araştırma The Wall Street Journal'da yayınlanmıştı, ancak Trump açıklaması, bu durumun ilk resmi tanınması olacak.

Trump hafta sonu yaptığı açıklamada pazartesi günü duyurulacak gelişmenin altını defalarca çizdi. Etkinliğe Kennedy ile birlikte CMS yöneticisi Dr. Mehmet Öz ve diğer yetkililer katılacak.

Wall Street Journal’a göre yönetim ayrıca düşük folat seviyeleri ile otizm arasında bağ kuracak ve lökovorin adı verilen bir folat türünün semptomları azaltabileceğini gündeme getirecek.

Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai “Başkan Trump Amerika’daki yükselen otizm oranıyla mücadele sözü verdi ve bunu bilimsel standartlara dayanarak yapacağını açıkladı. Yarınki duyuru her iki taahhütte de tarihi bir ilerleme anlamına gelecek” dedi.

PEKİ DOĞRU MU?

Bazı araştırmalar hamilelik sırasında ağrı kesiciye maruz kalmanın otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu riskini artırabileceğini gösterdi.

Ancak geçen yıl İsveç’te 2 milyondan fazla çocuk üzerinde yapılan geniş bir çalışma herhangi bir bağlantı bulamadı.

Amerikan Kadın Doğum Koleji de asetaminofen kullanımının bebek gelişimi üzerinde doğrudan bir risk yarattığına dair açık kanıt bulunmadığını bildirdi.

Tylenol üreticisi Kenvue ise “Bağımsız ve güvenilir bilimsel çalışmalar asetaminofen kullanımının otizme neden olmadığını net biçimde gösteriyor.

Aksi yöndeki her türlü iddiaya kesinlikle katılmıyoruz ve bu yaklaşımın hamile kadınların sağlığı için ciddi risk taşıdığını düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.