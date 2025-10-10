CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki ziyaretinin ardından gündeme gelen nadir toprak elementlerine dair ABD Temsilciler Meclisi'nin tutanaklarını kamuoyuyla paylaştı.

CHP'li Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre AKP’nin, Eskişehir Beylikova’daki Nadir Toprak Elementlerinin dışa bağımlı olunmadan üretilmesini sağlayacak endüstriyel tesisleri kurma sürecini savsakladığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Eti Maden’in verilerine göre Beylikova sahasında yaklaşık 694 milyon tonluk bir rezerv bulunuyor.

Bu, Çin’den sonra dünyadaki en büyük ikinci nadir toprak elementi yatağı anlamına geliyor.

Sahada yalnızca nadir elementler değil, aynı zamanda florit ve barit gibi endüstride kritik öneme sahip mineraller de bulunuyor.

Bunlar da ABD’nin ‘kritik mineraller’ listesinde yer alıyor.

ABD için nadir toprak elementleri, nükleer başlıklardan F-35 jetlerine kadar her kritik teknolojinin hammaddesi. Ancak dünya üretiminin yüzde 80’inden fazlası Çin’in elinde. Washington bu bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Bunun için Avustralya, Kanada ve Afrika ülkeleriyle anlaşmalar yaptı. Şimdi gözler Türkiye’de. Çünkü Beylikova, coğrafi olarak NATO sınırları içinde; hem siyasi hem stratejik olarak Çin’e bağımlılığı azaltacak güvenli bir kaynak olarak görülüyor.

ÖZEL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise konuya ilişkin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkiye'nin stratejik öneme sahip nadir toprak elementleri üzerinden sert sözlerle eleştirerek, "Gitmiş nadir elementlerin pazarlığını etmiş. Bunların en çok olduğu yer Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor. Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız" ifadelerini kullandı.

BEYLİKOVA GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyanın en büyük 2. rezervinin bulunduğu Beylikova'daki sahada çıkan madenler, sağlıktan enerjiye, savunma sanayiye kadar her alanda kullanılıyor.

SÖZCÜ TV'de Gülşah İnce ile Haber Saati programında SÖZCÜ TV muhabiri Hazar Dost Nükleer Enerji Uzmanı Canip Sevinç'i konuk aldı.

Herkesin merak ettiği Beylikova'daki maden arazisi görüntülenirken; Sevinç bölgeyle ilgili şunları kaydetti:

"AMAÇ BURADA TORYUM ARAMAKTI"

"Lantanitlar denilen bir grupta yer alan 15 elementle onlara uyum gösteren 2 elementle 17 element nadir toprak elementi olarak adlandırılıyor.

MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) buralarda 1950'lerde başlamış ama 70'lerde sondajlı aramalar yapmış. O aramaların amacı nadir toprak elementi bulmak değil, toryum aramaktı. O yıllarda Amerika uranyum dışında toryuma dayalı reaktörler de kuruyordu. O bilgilerden kaynaklanarak Türkiye bir yandan Manisa Köprübaşı'nda uranyum burada da toryum aramıştı. Toryum ararken bastasit bulundu. Toryumun bastasit ile beraber yer aldığı görüldü. Esasında buranın önemi toryumla ortaya çıktı.Toryum son 20 yılda dünyanın birçok ülkesinde önemi öne çıkarak konuşuluyor. Yeni yeni nadir toprak elementinin önemi anlaşılmaya başlandı."