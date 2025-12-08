SÖZCÜ TV, Türkiye'nin sorunlarına mercek tutmaya devam ediyor. İktidarın Yerli ve Milli Politikaları tarımı neredeyse çökertti.

Kilometrelerce öteden üretilip Türkiye'ye gelen ürünler, Türkiye'de üretilen aynı ürünlere göre daha ucuz satılıyor. İşte bu uçurumun sebeplerini SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel anlattı.

'STÜDYO'YA MANAV KURDUK'

"- Yayına başladığımdan beri köşede ürünleri görüyorsunuz. Stüdyoya manavı kuracağız dedi Üstad Gazeteci Yılmaz Özdil. "Al eline elmayı, Mango'yu, çıkart kırmızı mercimeğin dramını da tüm Türkiye görsün" dedi."

"- Değerli SÖZCÜ TV izleyicileri, Türkiye'de iktidar tarımı bitirmeye niyet etmiş gibi. Ananas Türkiye'de de ekilip biçiliyor ama ta uzaklarda Brezilya'dan da geliyor. O zaman soru şu, Brezilya'dan gelen ananas Türkiye'deki ananastan ucuz olabilir mi? Oluyor.

"VAY ARKADAŞ DİYORUZ"

"- Tarımla ilgili Vay arkadaş diyoruz. Her gün şaşırıyoruz. Bakalım. Kilosu 0 liraya limon aldım. 0 liraya domates aldım. Kasaya koydum kamyona yükledim. İstanbul'a geldi. Rafa kondu. Bilabedelle aldığınız domates, elma, meyve sebze maliyeti 21 lira oluyor. Mango'da 50 lira, Türkiye'de üretilen ise 70 lira. Oksijen Gazetesi'nin emeğine sağlık çok iyi oturtmuşlar."

'BREZİLYA'DAN GELEN 80 LİRA TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN 100 LİRA'

"- Yer Brezilya bu defa ananas getireceğiz. Meşhur meyve. Aç karnına yerseniz ödem attırır. Brezilya'da üretilen ananas Türkiye'de 80 lira. Türkiye'de üretilen ise 100 lira. Al sana Yerli ve Milli Üretim."

"- Tarımın fotoğrafı mı ekrana yazdık. Yılmaz Özdil'in manşetidir. Emeğine sağlık var olsun. Al sana Yerli ve Milli"

'SEVSİNLER SİZİN YERLİ VE MİLLİLİĞİNİZİ'

"- Ta uzaktaki kıtalardan, kilometrelerce ötelerden gelen ürünler bizim güzel ülkemizde üretilen sebze ve meyvelerimizden daha ucuza satılıyor. Vay bizim halimize. Sevsinler sizin Yerli ve Milliliğinizi"