Forbes’un açıkladığı son verilere göre, Türkiye’nin en zengin 10 iş insanı arasında radikal bir değişim yaşanmasa da servetlerdeki dalgalanmalar sıralamayı etkiledi. Bu yılın ilk 10 ismi, önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye iş dünyasının tanıdık isimlerinden oluştu.

Toplam Servet: 30,8 Milyar Dolar

Listede yer alan milyarderlerin toplam serveti 30,8 milyar dolar olarak belirlendi. Ekonomi çevreleri, özellikle sanayi, enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren dev holdinglerin sahiplerinin servetlerindeki artışın dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

İşte 2025’in En Zengin 10 Türk İş İnsanı

10. Hamdi Ulukaya – 2,2 milyar dolar

ABD merkezli gıda devi Chobani’nin kurucusu olan Ulukaya, her yıl olduğu gibi bu yıl da listenin son sıralarında yer aldı.

9. Mustafa Rahmi Koç – 2,4 milyar dolar

Koç Holding’in onursal başkanı Rahmi Koç, Türkiye’nin en köklü iş insanlarından biri olarak listede yerini korudu.

8. Filiz Şahenk – 2,4 milyar dolar

Doğuş Grubu’nun yönetimindeki etkili isimlerden biri olan Şahenk, servetini koruyarak üst sıralara yakın konumda kaldı.

7. Ferit Faik Şahenk – 2,6 milyar dolar

Finans, turizm ve medya sektörlerinde güçlü yatırımları bulunan Ferit Şahenk, ailesinin geleneğini sürdürdü.

6. Semahat Sevim Arsel – 2,7 milyar dolar

Koç ailesinin bir diğer üyesi Arsel, uzun yıllardır olduğu gibi servetini istikrarlı biçimde koruyor.

5. Mehmet Sinan Tara – 2,8 milyar dolar

Enka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tara, sanayi yatırımlarıyla listenin ilk beşine girmeyi başardı.

4. İpek Kıraç – 2,8 milyar dolar

Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, artan yatırımlarıyla dikkat çekti.

3. Erman Ilıcak – 3,0 milyar dolar

Rönesans Holding’in kurucusu Ilıcak, inşaat ve enerji alanındaki projeleriyle ilk üçteki yerini korudu.

2. Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar

Kazancı Holding’in patronu, enerji sektöründeki hızlı büyümesiyle ikinci sıraya yükseldi.

1. Murat Ülker – 5,4 milyar dolar

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle bir kez daha Türkiye’nin en zengin ismi oldu.

Forbes’un 2025 listesi, Türk iş dünyasındaki güç dengelerinin büyük ölçüde korunduğunu, ancak servetlerdeki dalgalanmaların sıralamayı şekillendirdiğini ortaya koydu.