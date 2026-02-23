Belce ÖRÜ ERÇİN / Cem YILDIRIM

Emekliler, sahaya çıktı en düşük emekli maaşının 45 bin TL olması gerektiğini söyledi. Birleşik Emekliler sendikası üyeleri İstanbul’un Kartal ilçesinde geçim zorluklarını anlatmak için toplandı. Yapılan basın açıklamasında “Emeklinin ocakta aldığı zam, şubatı görmeden tüketim ürünlerine gelen artışla birlikte eridi. Ocakta çay kaşığı ile verdiğinizi şubatta kepçeyle geri aldınız” dendi. Emekliler, aldıkları 20 bin TL aylıkla maaş bırakın geçinmeyi, ev kirasını bile karşılayamadıklarını söyledi. Kış aylarında fatura giderlerinin arttığını belirten emekliler, faturaların ortalamasının 10 bin TL’yi bulduğu ifade edildi.

‘SEÇİM İSTİYORUZ’

‘Hesap ortada’ denilen açıklamada şu cümleler kullanıldı: “Bugün emeklinin alması gereken en düşük maaş 45 bin TL olmalı. Bu sadece temenni ve istek değil. Emeklilerin enflasyon karşısında, alım gücü korunsaydı, alacağı en düşük emekli maaşı 45 bin TL olacaktı. Emekli geçinemiyor, beslenemiyor ve barınamıyor. Ya emeklinin sorununa çözüm ya da derhal seçim istiyoruz.”

İKTİDAR BİZİMLE ALAY EDİYOR

Emekliler, iktidarın kendileriyle alay ettiğini söyledi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in kendilerine yönelik ‘gariban’ benzetmesi, AKP Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın 500 bin TL ile ‘geçinemiyorum’ ve SSK eski Başkanı Raci Kaya’nın emeklinin düşük maaş almasının, uzun yaşamasına bağladığı açıklamaları hatırlatıldı.

Bakan iftara reklam aldı, ‘roll-up’ taşıdı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Elazığ’da depremzede ailenin evinde katıldığı iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karton reklamıyla gitti. İftarına konuk olduğu aile ile çok sayıda fotoğraf çektiren Bakan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yer sofrasının kurgu olduğunu belirterek şunları söyledi:

BU NASIL RİYAKARLIK?

“Yer sofrasında iftar görüntülerinin en palavrası. 1- Eve 8 porsiyon döner sipariş edilmiş. Yer sofrasına sipariş döner... 2- Arkadaki reklam afişi rezilliğin başka perdesi. 3- O evde kartonpiyer, LED aydınlatma, güzel perdeler, şık koltuklar var da bir tek masa mı yok?”

DP Lideri Gültekin Uysal da Bakan Işıkhan’ın paylaştığı fotoğrafı alıntı yaparak şunları kaydetti:

“Bu nasıl riyâkarlık. Vatandaşların sofrasından ekmeğini çalanlar şimdi Ramazan geldi diye vatandaşlarımızın sofralarına hiç utanma duymadan oturabiliyorlar. Ramazan geldi, gösteri sezonu açıldı! Her şey bir fotoğraf çektirmek için! Her yerinizden samimiyetsizlik akıyor!”

‘Etkinlikler için mükemmel’

Bakan Vedat Işıkhan’ın yanında getirdiği afişe “Roll-up” deniliyor. Rulo haline getirilip toplanan afiş, sarma mekanizması ve ayakları sayesinde taşımayı kolaylaştırır, istenildiğinde açılır. Roll-up’lar reklam sayfalarında şöyle tanıtılıyor: “Etkinlikler ve sergiler için mükemmel.”

Öteki bakanlar, şova devam

Ramazan ayında halkın arasına inen AKP’li bakanlar vatandaşlarla iftar yaptı, sosyal medyalarından da paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa’da deprem sonrası kalıcı konutlarına yerleşen Demir ailesini ziyaret ederek iftar sofrasına konuk oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya’da depremzede Kantarcı ailesiyle TOKİ’deki evlerinde iftar yaptı. Ailenin Ankara’daki kızı Kevser’i görüntülü aradı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Bayburt 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı’nda askerler, şehit aileleri, gaziler ve aileleriyle birlikte düzenlenen iftar programına katıldı. Güler, şehit ve gazilerin ailelerine yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecini anlattı.