Edirne’de kısa süre önce açılan Edirne Belediyesi Halk Kasap, vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor. Vatandaşlar yeni yıl öncesinde Halk Kasap’tan uygun fiyata et alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. Halk Kasap’ta kıymanın kilosu 550, dana kuşbaşı, köfte ve sucuğun kilosu 660 liradan satılıyor. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşların ekonomik zorluk içinde olduğunu söyledi. Gencan, amaçlarının güvenli ve kaliteli ürünleri daha erişilebilir fiyatlarla sunmak olduğunu belirtti ve zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle bu tür hizmetlerin önem kazandığını dile getirdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.