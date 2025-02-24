27 yaşında 17 sağlıklı genç yetişkin ve 64 yaşında 20 sağlıklı yaşlı yetişkinin incelendiği Renk pupillometrisi testi, siyah bir arka plan üzerinde 26 dijital renk alanının görüntülendiği karanlık bir odada gerçekleştirildi.

Her araştırma, beş saniye boyunca siyah bir arka plan üzerinde gri bir ekranın sunulmasıyla başladı ve ardından renk sunuldu.

Test katılımcıların deneysel renk uyaranlarının her bir renk kategorisindeki (mor, mavi, yeşil, sarı, kırmızı ve gri tonlamalı) parlaklık ve doygunluktaki değişimleri ve ayrıca doygunluk renkleri veya farklı renklere ait benzer parlaklıkları algılama yeteneklerini değerlendirdi.

Tüm katılımcılar, temel renk algısını değerlendirmek için katı bir düşük seviyeli görsel algı kontrol görevi olarak tasarlanmış 12 maddelik yeni bir renk algısı görevi olan Renk Eşleştirme Ölçeği'nde %100 puan aldı.

"Yaşlı yetişkinlerin, mavi ve sarı eksenine duyarlılık gösterdiği, ancak ağırlıklı olarak yeşil ve macenta ekseninde kroma artışlarına karşı daha zayıf pupiller tepki verdikleri bulunmuştur.

Bulgular, yaşla birlikte renk algısının solduğuna dair fizyolojik kanıtlar sunarak, sağlıklı yaşlanma ve yaşlılıkta nörodejeneratif bozukluklar bağlamında renk temelli uygulamalar ve müdahaleler için önemli çıkarımlar sağlamıştı.

Özetle "Retina konisinin fotoreseptörlerindeki doğal varyasyonlar, çevresel faktörler, nöronal işleme dinamikleri ve psikososyal etkiler arasındaki karmaşık etkileşimler nedeniyle renkler sabit ya da tekdüze duyumlar değildir. Bu karmaşıklık, renklerin fiziksel özellikleri ile insanların onları nasıl algıladıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesini oldukça zorlaştırmaktadır.