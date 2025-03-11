Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin akıbeti de tartışmaya açıldı. Son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli de YPG dahil tüm silahlı grupların silah bırakmasını istedi.

SÖZCÜ’nün güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü PKK’nın Kandil’deki sözde ana karargahı ile Irak’ın kuzeyindeki Gara Dağı, Zap, Haftanin, Metina, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerinden çok sayıda yönetici pozisyonundaki teröristin ana omurgasını PKK-YPG’li teröristlerin oluşturduğu (Suriye Demokratik Güçleri) SDG bünyesinde yer aldıkları belirlendi. Bunlar arasında HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ağabeyi Nurettin Demirtaş da yer alıyor.

İmralı’dan yapılan çağrıyla birlikte PKK’nın Kandil’deki barınma alanlarından çok sayıda teröristin Suriye’nin kuzeyine kaydırıldığı belirlendi. Bu teröristlerin tamamının İçişleri Bakanlığı’nın 4 ayrı renk kategorisindeki para ödüllü listelerde ve haklarında kırmızı bülten düzenlenen teröristler oldukları belirlendi.

ŞEHİTLERİN FAİLLERİ

Bu teröristlerin birçoğunun da geçmiş yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz ve Hatay’ın Amanos kırsalında silahlı saldırılarda yer aldıkları tespit edildi. İşte o teröristlerden bazıları:

- Nurettin Demirtaş: Kandil’de KCK sözde Adalet Divanı üyesi olan Demirtaş, Afrin’e gönderildi. Kamışlı’da bir süre barınan Demirtaş, KCK Sözde Başkanlık Konseyinin aldığı karar üzerine Kandil’e geri döndü.

- Azad Simi: Kod adı Çiya Kobani. Aslen Kobani doğumlu. Hakkâri kırsalında Zağros-Cilo sözde bölge sorumluluğu yaptı. HPG Askeri Meclis üyesi. 57 askerin şehit edilmesinden sorumlu. Şu anda Suriye’de SDG’nin başında sözde alay sorumlusu.

- Malik Süleyman: Kod adı Cemşid, Irak doğumlu. Şırnak’ın Uludere, Beytüşebap İlçeleri kırsalında Kato, İncebel, Süvari Halil Dağlarında bölge sorumluluğu yaptı. 58 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu. Şu anda YPG içinde cephane birimi sorumlusu.

- Hüseyin Kahraman: Kod adı Selim Derik, Suriye uyruklu Hakkâri kırsalındaki Cilo, Buzul, Balkaya, İkiyaka dağlarında uzun yıllar sözde bölge sorumluluğu yaptı. PKK’nın silahlı kanadı HPG’nin Askeri Konsey üyesi. 69 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden aranıyor.

- İskender Derik: Suriye uyruklu. HPG Askeri Konsey üyesi. 23 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden sorumlu. Şu anda Suriye’nin Cizirê kentinde YPG sorumlusu.

- Hacı Şêyh Bekir: Kod adı Zinar Şeyh. Suriyeli, Dağlıca ve Aktütün karakol baskınlarının organizatörlerinden. Şu anda Suriye’deki YPG’lilerin askeri eğitiminden sorumlu.

Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye geçtiler

Suriye’nin kuzeyi ve kuzeydoğusunda terör faaliyetlerinin yoğunluk kazanması üzerine Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye takviye edilen ve Türkiye’de 20 milyon lira para ödülü ile kırmızı listede aranan PKK/YPG’li teröristlerden bazıları ise şunlar: Haşim Derik, Mehmet Aktaş, Dozdar Hamo, Muhammed Xer, Kemal Turgut, Ubeydullah Dündar, Mustafa Daşdemir, Abdulselam Seçkin, Elif Muhammed, Muhammed İbrahim, Emir Settar Mevlüt, Semir Asu, Muazzez Vuran, Mustafa Beyazıt, Ali Toprak Ayşe Hüsso, Fawza Yusuf, Bilen Encü, Enver Bayram, Talha Polat, Cantürk Baran, Hanife Hüseyin, Mehmet Ferdi Elalmış, Hatice Aktaş, Zekeriya Yıldız, Mehmet Kasım Karay.