Tesla’nın geçtiğimiz yıl işten çıkardığı Supercharger ekibi, şimdi yeni bir girişimle sahneye çıkıyor. “Hubber” adını verdikleri şirket, özellikle şehir içi taksiler ve ticari araçlar için hızlı şarj istasyonları kurarak elektrikli araç pazarında güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

TÜM ŞİRKETLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Elon Musk’ın aldığı kararla geçtiğimiz yıl tüm Supercharger ekibi Tesla’dan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu karar elektrikli araç dünyasında büyük şaşkınlık yaratırken, birçok şirket eski Tesla mühendislerini bünyesine katmak için harekete geçti. Ancak ekip, bu tecrübeyi kendi işine taşımaya karar verdi ve “Hubber” adını verdikleri yeni girişimi kurdu.

ŞEHİR İÇİ ONLARIN ELİNDE OLACAK

Hubber’ın kurucu kadrosunda, Tesla’da tanışan ve Birleşik Krallık ile İrlanda genelinde 100 Supercharger noktasının kurulumunu yöneten Harry Fox, Connor Selwood ve Hugh Leckie yer alıyor. Şirket, kendisini “şehir içi hızlı şarj eksikliğini gidermeye odaklanan yeni nesil EV şarj şirketi” olarak tanımlıyor.

Şirket yetkililerine göre, taksiler özel araçlara kıyasla beş kat daha sık şarj oluyor. Bu nedenle Hubber’ın öncelikli hedefi, şehir içi ticari araçlara hızlı ve erişilebilir şarj imkânı sunmak. Evlerde garaj bulunmaması ve cadde üzerindeki şarj noktalarının sınırlı olması da şirketin büyüme stratejisi için avantaj olarak değerlendiriliyor.

60 MİLYON STERLİN YATIRIM ALDILAR

Hubber, aldığı 60 milyon sterlinlik yatırım sayesinde ilk tesisini 20 Ağustos’ta Güney Londra’daki Forest Hill bölgesinde açacak. Burada her biri çift başlıklı 3 adet 150 kW ve 3 adet 300 kW olmak üzere toplam 12 hızlı şarj ünitesi hizmet verecek.

Şirket, şarj merkezlerinde sadece enerji hizmeti sunmakla kalmayıp, sürücüler için tuvalet ve otomat gibi ek olanaklar da sağlayacak. Bu hamleyle, Hubber kısa sürede hem sürücüler hem de yatırımcıların dikkatini çekmeyi hedefliyor.