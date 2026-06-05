CHP'nin kurultayına yönelik "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel'in izleyeceği olası senaryolar merak ediliyor.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Özgür Özel'in değerlendirdiği seçenekler arasında "yeni parti kurma" ihtimalini de aktardı.

Kulislere göre, olası yeni partinin isminin "İstiklal Partisi" isminin öne çıktığı ileri sürüldü.

'MUTLAK BUTLAN' AYRINTISI

Gündeme bomba gibi düşen yazının ardından merak edilen konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken internet tarafından hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı.

Veritabanı sorgulama servisi Whois sitesinden alınan bilgiye göre, "istiklalpartisi.com" alan adının 22 Mayıs 2026'da tescil edildiği ve kayıt süresinin 22 Mayıs 2027'ye kadar devam ettiği görüldü.

Alan adının Türkiye merkezli bir kayıt şirketi üzerinden alındığı bilgisi yer alırken, kayıt sahibine ilişkin bilginin gizli olduğu da anlaşıldı.

Alan adının söz konusu yeni parti iddialarıyla doğrudan bağlantısının bulunup bulunmadığı biliniyor.

Söz konusu tescilin, mahkemenin 21 Mayıs'ta CHP'ye yönelik verdiği "mutlak butlan" kararının ardından yapılmış olması dikkat çekti.