Son Dakika Haberi... Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ) iş yerinde yangın çıktı.

Gelen bilgilere göre plastik malzeme satan bir işyerinde başlayan yangın şu anda 4 işyerini sarmış durumda.

Alevlerin daha da yayılma ihtimaline karşı zamana karşı yarışılıyor. Ancak saat 06:30 sıralarında başlayan yangın plastik malzemeler yüzünden henüz kontrol altına alınamadı.

Bölgede sabah saatlerinden beri trafik tamamen kilitlenmiş durumda.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Dükkanlardan alevler yükselirken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca dükkanlara gelen vatandaşların eşyalarını çıkarmaya çalıştığı görüldü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangında can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki dükkanlarda ciddi hasar oluşurken 17 dükkanın etkilendiği belirtiliyor.