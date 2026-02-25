İsveç Başbakan Yardımcısı Ebba Busch’un Müslümanlara yönelik açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Busch, yaptığı değerlendirmede İslam’ın İsveç’in demokratik yapısı ve kültürel değerleriyle uyumlu olması gerektiğini savundu.

DİKKAT ÇEKEN ŞERİAT ÇIKIŞI

Şeriat düzenini destekleyenlerin İsveç’te yaşamaması gerektiğini ifade eden Busch, ülkeye gelen herkesin İsveç toplumunun temel ilkelerine adapte olması gerektiğini dile getirdi.

Busch, “Eğer şeriatın iyi bir şey olduğunu düşünüyorsanız İsveç’e gelmemelisiniz. İslam, İsveç kültürüne uyum sağlamalı. Bunu yapamayanlar ülkede kalmamalı” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklamalar, ifade özgürlüğü, dini özgürlükler ve entegrasyon politikaları çerçevesinde yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İsveç’te farklı kesimlerin konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.