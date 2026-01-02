İsviçre'deki yangın faciasından sonra müfettişler, hayatlarını kaybeden kişilerin kimliklerini öğrenmek için çalışmalara başladı. Faciada 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Le Constellation adlı mekanda yılbaşı eğlencesi esnasında ağır yanık yaraları alan, çoğu 16-26 yaşları arasındaki gençlerin ölümü ve 115 gencin ağır yaralanması ülkede şok etkisi yarattı.

İsviçre tarihinin en korkunç yangınlarından biri olarak tarihe geçen olay sebebiyle ülkede 5 gün yas ilan edildi. Kayıp gençlerin aileleri sevdiklerinden bir haber alabilmek için endişeyle bekliyor.

DİŞ İZLERİNDEN KİMLİKLERİ BULMAYA ÇALIŞIYORLAR

Crans-Montana Belediye Başkanı Nicolas Feraud düzenlediği basın toplantısında ilk hedeflerinin tüm cesetlerin kimliklerini belirlemek olduğunu ancak bu sürecin zaman alacağını vurguladı.

Valais kantonu hükümet başkanı Mathias Reynard ise uzmanların zor görev için diş kayıtları ve DNA örneklerini kullandığını açıkladı.

Reynard, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak "Tüm bu çalışmaların eksiksiz yapılması gerekiyor çünkü elimizdeki bilgiler çok korkunç, insanlar için son derece üzücü. Yüzde yüz emin olana kadar ailelere hiçbir şey söyleyemeyiz" dedi.

Yetkililer yangının bir saldırıdan ziyade kaza gibi göründüğünü belirtirken hayatta kalanların anlatımları ve sosyal medya görüntülerinden yola çıkara, tavanın şampanyaya yerleştirilmiş küçük havai fişeklerden dolayı yanmış olabileceğini belirtiyor.