İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezinde yılbaşı gecesi meydana gelen, 40 kişinin öldüğü bar yangınında ölenlerin tamamının kimlikleri saptandı.

Yerel polis, pazar günü yaptığı açıklamada ölenlerin arasında Türk, İsviçre ve Fransa ile birlikte İtalya ve Portekiz vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden en genç kişi, henüz 14 yaşında bir Fransız çocuk oldu. Yetkililer ailelerin mahremiyetini korumak adına isimleri kamuoyuyla paylaşmadı.

Diğer yandan olayda yaralanan 119 kişiden birçoğu komşu ülkelerdeki uzman yanık ünitelerine nakledildi. İsviçre hastaneleri tam kapasiteyle çalıştığı için bu nakillerin yapılması zorunlu hale geldi.

BARIN İŞLETMECİLERİNE ADAM ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Valais savcılığı Le Constellation isimli barın işletmecileri hakkında taksirle adam öldürme suçlamasıyla adli soruşturma başlattı.

Yangının bodrum kattaki ses yalıtım malzemelerinin maytaplar yüzünden alev almasıyla başladığı tahmin ediliyor.

Başsavcı Beatrice Pilloud felaketin her yönüyle titizlikle inceleneceğini vurguladı. Pilloud soruşturma süreci hakkında "Barın müşteri kapasitesinden acil çıkışların erişilebilirliğine ve binadaki tadilatta kullanılan malzemelere kadar her detayı kapsamlı şekilde inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Barın sahibi olan Fransız çiftten biri yangında yaralanırken diğeri o sırada mekanda bulunmuyordu.

Crans-Montana belediyesi ise yangın güvenliği denetimlerinden sorumlu kurum olarak ceza yargılamasına sivil taraf olarak katılma kararı aldı.