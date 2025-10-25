Oylamadan önce zenginlerin yaşadığı kentlerin belediye başkanları alarm zilleri çalmaya başladı. Hergiswil’de bir kaç zengin kaydını sildirip taşındı. Lucerne Gölü kıyısındaki 6 bin nüfuslu bu belediyede 59 multimilyoner burada yaşıyordu. Bu kasabanın bulunduğu Nidwalten Kantonu’nda ise toplam 100 multimilyoner var.

Hergiswil, zenginleriyle sürekli manşetleri süslüyor. Belediyenin tanınmış sakinleri arasında girişimci ve milyarder Michael Pieper (79), Schindler ve Bonnard asansör şirketi aileleri ve Lalique CEO'su Silvio Denz (69) yer alıyor.

SAANEN VE GSTAAD DA ENDİŞELİ

Uluslararası üne sahip lüks tatil beldesi Gstaad'ı da bünyesinde barındıran Saanen BE belediyesi de endişeli. Sessiz kalmak istemiyorlar. Şimdiye kadar herhangi bir kayıt sildirme bildirilmemiş olsa da, etkilenen grup oylamayı yakından takip ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada, "Zenginler ve geleneksel aile işletmeleri ayrılırsa, yalnızca Saanen belediyesi değil, tüm İsviçre büyük zarar görür" dedi.

NORMAL VERGİLER İKİ KATINA ÇIKAR

Belediye ayrıca, “Girişim kabul edilirse, Saanen'de planlanan bazı projeler hayata geçirilemez ve bütün belediye yapısının revize edilmesi gerekir” açıklaması yaptı. Teklif yasalaşır ve zenginler ikametlerini alırsa, azalan kamu gelirlerini finanse edebilmek için kasaba halkına düşen vergi paylarının da iki katı oranında artacağı hesaplandı.