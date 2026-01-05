Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Caracas'ta ABD güçleri tarafından gözaltına alınması ve ardından yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledilmesi, Avrupa finans dünyasında yankı buldu. İsviçre hükümeti (Federal Konsey), Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Maduro ve müttefiklerinin İsviçre bankalarında bulunan tüm varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.

4 YIL SÜREYLE GEÇERLİ OLACAK

Derhal yürürlüğe giren ve dört yıl boyunca geçerli kalacağı belirtilen bu tedbir, yasa dışı olduğu şüphelenilen fonların ülkeden kaçırılmasını önlemeyi amaçlıyor. Federal Konsey tarafından yapılan açıklamada, bu kararın 2018'den bu yana Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara ek bir önlem olarak alındığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Federal Konsey, mevcut belirsiz ortamda yasa dışı yollarla elde edilmiş olabilecek varlıkların İsviçre dışına çıkarılmamasını garanti altına almak istemektedir."

VARLIKLAR VENEZUELA HALKINA İADE EDİLECEK

İsviçre hükümeti, alınan bu dondurma kararının mevcut Venezuela hükümet üyelerini kapsamadığının altını çizdi. Yetkililer, yürütülecek incelemeler sonucunda yasa dışı yollarla elde edildiği tespit edilen tüm fonların, Venezuela halkının yararına kullanılmak üzere iade edilmesi için çalışılacağını belirtti.

"İHTİYATİ BİR TEDBİR"

Hükümet, varlık dondurma işleminin "siyasi nüfuz sahibi yabancı kişiler" statüsünde bulunan Maduro ve ortaklarına yönelik "ihtiyati bir tedbir" olduğunu ifade etti. Federal Konsey ayrıca Venezuela'daki durumun istikrarsız olduğunu ve önümüzdeki haftalarda farklı senaryoların yaşanabileceğini belirterek, tüm taraflara itidal ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

İsviçre makamları, Maduro ve ekibinin ülkede ne kadar varlığı olduğuna dair henüz resmi bir rakam paylaşmadı.