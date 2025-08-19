İsviçreli bankacılık devi UBS, ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talepleri etkisiyle altın beklentisini yükseltti. Bankacılık devi, 2026 yılı sonu altın fiyat hedefini ons başına 3.600 dolara çıkardığını duyurdu.

Banka aynı zamanda, özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı yönlü destekleyebileceğini öngördü.

UBS, Haziran 2026 sonu tahminini 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara yükseltirken, Eylül 2026 sonu için de yeni bir hedef belirledi.

Banka, ABD'de yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile beraber dolarda görülebilecek zayıflama altın fiyatlarına destek verebileceği tahmininde bulundu.

UBS yayımladığı notta, "ABD makroekonomik riskleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir." ifadelerine yer verdi.

UBS, tam yıl ETF altın talep tahminini 450 metrik tondan yaklaşık 600 metrik tona yükseltti ve Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2010'dan beri 2025'in ilk yarısında en güçlü girişlerin yaşandığını söyledi.

Banka, "Merkez bankası alımları güçlü kalmalı, ancak geçen yılki rekor seviyenin biraz altında seyretmeli. Bu nedenle, 2025'te küresel altın talebinin %3 artışla 4.760 metrik tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu, 2011'den bu yana en yüksek seviye olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.