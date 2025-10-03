Uluslararası yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini paylaştı. Banka, güçlü rallinin ardından kısa vadede sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini ancak önümüzdeki aylarda ons altının 4.200 dolar seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

ABD'DE YAŞANAN GELİŞMELER ALTININ SEYRİNİ DEĞİŞTİRİYOR

UBS’in değerlendirmesine göre, ABD’de reel faizlerin gerilemesi, doların değer kaybını sürdürmesi ve siyasi belirsizliklerin devam etmesi altına olan talebi güçlendirecek. Bu gelişmelerin, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişleri hızlandıracağı ve yıl sonuna kadar yaklaşık 830 metrik tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

ALTIN 'ÇEKİCİ' OLMAYI SÜRDÜRECEK

Banka ayrıca, 2025 yılında merkez bankalarının altın talebine ilişkin öngörüsünü değiştirmedi. Buna göre merkez bankalarının talebinin 900-950 metrik ton bandında gerçekleşmesi bekleniyor. UBS, küresel varlık tahsisinde altın uzun pozisyonunu koruduğunu vurgularken, altının yatırımcılar için “çekici” bir varlık sınıfı olmayı sürdüreceğini ifade etti.

2026 İÇİN 4200 DOLAR TAHMİNİ YAPMIŞTI

UBS bir önceki değerlendirmesinde, altının ons fiyatı 2026 yılının ortasına kadar 4 bin 200 dolara yükselebilir tahmininde bulunmuştu. Banka, daha önce yayımladığı raporda 2025 sonu için tahminini ons başına 3 bin 800 dolara, 2026 ortası için ise 3 bin 900 dolara yükseltmişti.