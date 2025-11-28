İsviçreli milletvekilleri Raphael Mahaim ve Greta Gysin, iş dünyası temsilcilerinin ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği hediyelerin yasal olup olmadığının araştırılması talebiyle savcılığa başvurdu. Hediye edilen Rolex saat ve altın külçe gibi eşyaların İsviçre’nin rüşvet karşıtı yasalarını ihlal edip etmediğinin değerlendirilmesi isteniyor. Öte yandan, iş dünyası kaynakları hediyelerin her iki ülkenin yasalarına uygun olarak sunulduğunu belirtiyor.

İŞ İNSANLARIYLA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA VERGİLER DÜŞÜRÜLDÜ

İsviçre bu ay ABD ile yaptığı anlaşmayla İsviçre ürünlerine uygulanan yüzde 39’luk gümrük vergisini yüzde 15’e düşürmeyi kararlaştırdı. Bu anlaşma, İsviçreli iş insanlarından oluşan bir heyetin Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeden sadece 10 gün sonra geldi. Heyet görüşme sırasında hediyeleri Trump’a takdim etti.

Heyet yakın kaynaklarına göre hediyeler, Başkanlık Kütüphanesi’ne, görüşmeye katılan grup adına teslim edildi ve hem ABD hem İsviçre yasalarına tam uyum sağlandı. Hediyeler, Beyaz Saray etik danışmanları tarafından da onaylandı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER TOPLANTIDA YER ALDI

Yeşiller Partisi’nden Mahaim ve Gysin, savcılığa yazdıkları mektupta hediyelerin yasallığının yargı sistemi tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti. “Hedefe ulaşmak, hukukun önemli hükümlerine saygıyı gölgeleyemez” ifadesini kullanan milletvekilleri, hediyelerin İsviçre Ceza Kanunu’nu ihlal edip etmediğinin araştırılmasını talep etti. Savcılıktan konuya ilişkin hemen bir açıklama gelmedi.

Toplantıya MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont ve MKS gibi şirketlerin yöneticileri katıldı. Rolex ve MKS yorum yapmayı reddetti, Beyaz Saray ise talebe yanıt vermedi. Partners Group’un kurucu ortaklarından Alfred Gantner, toplantının İsviçre-ABD gümrük vergisi anlaşmazlığına çözüm getirdiğini belirtti.

İsviçre yasalarına göre herhangi bir kişi bir suç ihbarında bulunabilir ve savcılık, soruşturma başlatıp başlatmayacağına karar verir. Mahaim, olası bir yasal incelemenin gümrük anlaşmasını etkilemesini beklemediğini söyledi.

HAPİS CEZASI İLE SONUÇLANABİLİR

İsviçre Ceza Kanunu’na göre yabancı bir kamu görevlisine kararını etkilemek amacıyla “haksız menfaat sağlamak”, beş yıla kadar hapis veya para cezası ile sonuçlanabilir. Milletvekilleri mektupta verilen hediyeleri sıraladı, ancak hangi şirketlerin veya kişilerin verdiğini açıklamadı.