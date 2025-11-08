İsviçreli saat devi Swatch Group’un Türkiye’deki 16 mağazasında çalışan yaklaşık 150 işçi, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin anlaşmazlık nedeniyle pazartesi günü greve gitmeye hazırlanıyor. Bu, şirketin Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında düzenlenecek ilk grev olacak.

ÜÇ İLDEKİ MAĞAZALAR ETKİLENECEK

Grev, İstanbul, Ankara ve Antalya’daki Swatch mağazaları ile İstanbul’daki iki Omega mağazasında görev yapan çalışanları kapsıyor. Grevden ayrıca şirketin İstanbul’daki taşra ofisi de etkilenecek.

Grev kararı, yerel sendika Koop-İş ile Swatch yönetimi arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine alındı.

Türkiye’de ekim ayına kadar geçen sürede fiyatların yüzde 33 oranında arttığı yüksek enflasyon ortamında, işçiler daha iyi ücret ve çalışma koşulları talep ediyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, mağaza çalışanlarına önerilen üyzde 25, ofis çalışanlarına ise yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişen maaş artışlarının “yetersiz ve hayal kırıklığı yarattığı” belirtildi.

ŞİRKET SENDİKANIN TALEPLERİNİ ELEŞTİRDİ

Şirket yönetimi ise sendikanın taleplerini eleştirerek, “Sendikanın talepleri maalesef gerçekçi olmayan derecede yüksek ve tamamen abartılı.” açıklamasını yaptı.

Swatch, satışlarını ülkelere göre ayrı açıklamasa da, sektör verilerine göre Türkiye bu yıl İsviçre saatlerinin 18. büyük ihracat pazarı konumunda bulunuyor.

İKRAMİYE VE SOSYAL HAKLARDA EŞİTLİK TALEBİ

Koop-İş Başkanı Eyüp Alemdar, “Sendikamız, tüm Swatch Group Türkiye çalışanlarının haklarını ve refahını koruyan adil bir anlaşmaya ulaşmak için her türlü çabayı gösterdi. Ancak şirketin önerileri adil değildi, ayrımcıydı ve işçilerin beklentilerinin çok altındaydı. Grevden başka seçeneğimiz kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Sendika ayrıca, toplu işten çıkarılmaları önlemek amacıyla disiplin kurullarının kurulmasını, ikramiye ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmasını da talep ediyor.

ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞIRISINDA BULUNDULAR

Koop-İş’in de üyesi olduğu UNI Global Union, İsviçre’nin Nyon kentinden Swatch CEO’su Nick Hayek ve Yönetim Kurulu Başkanı Nayla Hayek’e bir mektup göndererek taraflara uzlaşma çağrısında bulundu.

Grevin, Türkiye’de lüks perakende sektöründe çalışan işçiler açısından emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.