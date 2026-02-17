İtalya'nın Bergamo kentinde alışveriş sonrası marketten ayrılan anne, baba ve 1.5 yaşındaki kızları kapıya yöneldikleri sırada saldırıya uğradı. Romanya vatandaşı olduğu belirlenen 47 yaşındaki evsiz bir şahıs, annesinin elini tutan çocuğu sağ bacağından yakalayarak kaçırmaya teşebbüs etti.
UYLUK KEMİĞİ KIRILDI
Annenin çocuğunu bırakmamak için direnmesi üzerine kısa süreli bir arbede yaşandı. Çekişme sırasında savrulan küçük kızın uyluk kemiğinin kırıldığı belirlendi. Baba, güvenlik görevlileri ve çevredeki müşterilerin müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirilirken, hastaneye kaldırılan çocuğun bacağının bir ay boyunca alçıda kalacağı öğrenildi. Aileye yaşanan şok nedeniyle psikolojik destek sağlanmaya başlandı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
İtalyan polisi tarafından gözaltına alınan şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" ve "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. Bergamo Belediye Başkanı, yaşanan olayı "son derece ciddi ve üzücü" olarak değerlendirerek, bölgedeki güvenlik sorunlarına vurgu yaptı.