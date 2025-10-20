İtalya 2. Basketbol Ligi'nin (Serie A2) altıncı haftasında Sebastiani Rieti evinde Pistoia'yı ağırladı. Pistoia'nın 88-73 kazandığı maçın ardından yaşanan olaylar mücadelenin önüne geçti.

Deplasman dönüşünde otobüslere binen Pistoia taraftarları, saldırıya uğradı.

SALDIRIDA BİR ÖLÜ VAR

Rai Radio 1'in haberine göre Rieti bölgesinden çıkana kadar polis ekibinin eskortluğu altında yoluna devam eden Pistoia taraftarları, Rieti şehrinin sınırlarından çıktığı anda ev sahibi ekibin taraftarlarının saldırısına uğradı.

Sebastiani Rieti taraftarları taşlarla taşıta saldırırken atılan taşlardan biri camı kırdı ve ikinci şoföre isabet etti. Otobüsün ikinci şoförü, olay yerindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan skandalın ardından Pistoia, resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak olayları kınadı.

İtalya Başbakanı Giorgio Meloni de, sosyal medya hesabından yaşananlara tepki gösterdi. Meloni, emniyetin devreye girdiğini ifade ederek "Bu kötü haber karşısında kelimeler kifayetsiz. Pitoria Basket taraftarlarının otobüsüne yapılan saldırı, otobüs sürücünün hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Bu çılgınca bir şiddet eylemi. Mağdurun ailesine başağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu korkakça saldırının faillerinin tespit edilmesi ve adaletin sağlanması konusunda emniyet birimlerimize güveniyorum." sözlerini kullandı.