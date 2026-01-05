Galatasaray ve Fenerbahçe’nin son dönemlerde transferde İtalya pazarına yönelmesi, Serie A cephesinde ciddi rahatsızlık yaratmış durumda. İtalyan basınında bu durum artık açık bir eleştiri konusu hâline gelirken, Il Giornale gazetesi bugün yayımladığı yazıyla Türk kulüplerine sert ifadelerle yüklendi.

Gazetede yer alan analizde, Türk takımlarının ekonomik gücüyle Serie A kulüplerinin önemli oyuncularını hedef alması “tehdit” olarak nitelendirildi. Haberde özellikle Fenerbahçe’nin Lazio forması giyen Guendouzi ve Milan’dan Nkunku için toplamda 60 milyon euroyu gözden çıkardığı, Galatasaray’ın ise Frattesi ve Napoli’den Neres için nabız yokladığı vurgulandı.

Il Giornale, bu transfer girişimlerini Serie A’nın eski gücünü kaybettiğinin bir göstergesi olarak yorumlarken, yazıda şu ifadeler aynen kullanıldı:

“Aman Allah’ım, Türkler geliyor. Serie A’ya doğru Osmanlı parası adeta sel gibi akıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, kulüplerimizi yağmalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Guendouzi (Lazio) ve Nkunku’yu (Milan) kadrosuna katmak için 60 milyon euro ayırdı; çalışmalar sürüyor. Galatasaray ise Frattesi için ve Neres için hamle yapmaya hazır. Bir zamanlar Serie A sahada ve transfer piyasasında hükmederdi; şimdi ise Türk Süper Lig takımlarının bile fetih alanı hâline geldi. Yazıklar olsun bize.”

Yazıda ayrıca, geçmişte Avrupa futboluna yön veren Serie A’nın bugün ekonomik olarak geride kaldığı, bu nedenle Türk kulüplerinin agresif transfer politikalarının İtalyan ekiplerini savunmasız bıraktığı görüşüne yer verildi. İtalyan basınındaki bu çıkış, Türkiye’den Serie A’ya uzanan transfer hamlelerinin önümüzdeki dönemde de Avrupa gündeminde kalacağını gösteriyor.