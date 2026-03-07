Serie A'nın 28. haftasında Napoli, Torino ile karşı karşıya geldi. Napoli mücadeleyi 2-1 kazandı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Santos ve 68. dakikada Eljif Elmas kaydetti.

2-1'lik galibiyetin ardından Eljif Elmas için övgü dolu açıklamalar kullandı. Conte’nin açıklamaları şu şekilde:

"Eljif Elmas'ı da unutmayalım, çünkü ona bir heykel dikilmeli. Futboldan anlıyor, olayları kavrıyor, çok yönlü bir oyuncu; hem merkezde hem de oyun kurucu olarak oynayabiliyor, şaşırtıcı bir genç. Üst üste 18. maçına ilk 11'de çıktı, iyi ki onu bulmuşuz."

26 yaşındaki futbolcunun Napoli'deki performansı taraftarların da beğenisini kazandı. Napolililer, sosyal medyada Eljif Elmas hakkında övgü dolu paylaşımlar yaptı.