Juventus, İtalya Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde Cagliari'yi konuk etti. 26. dakikada konuk ekip öne geçerken 1 dakika sonra Kenan Yıldız maçta dengeyi getirdi. İlk yarı sona ermeden Kenan bir kez daha sahneye çıktı... 45+1'de attığı golle maçı 2-1’e getirdi. İkinci yarıda başka gol ses çıkmazken maçı Juventus Kenan’ın golleriyle kazandı.

KENAN YOKSA JUVE DE YOK

İtalya’da manşetleri Kenan Yıldız süsledi. İşte atılan o manşetler:

Tuttosport maç için "Kenan Yıldız, Juve'yi ligde de sırtladı." başlığını kullanırken Kenan'ın performansı hakkında şu ifadeler kullanıldı, “Kenan Yıldız büyülemeye devam ediyor. Cagliari'ye karşı her zamanki şovunu sergiledi, belirleyici iki gol attı ve Juventus'un itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir başka etkileyici performans."

La Gazetta della Sport maç haberinde Kenan'la ilgili, “Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde, ayrıca Juve'nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda bir santrfor, çünkü 9 numaralar kötü oynadığında o orada.” denildi. La Gazzetta della Sport'ta yer alan, "No Yildiz, no Juve." (Kenan yoksa Juve de yok) ifadeleri de dikkat çekti.

Corriere dello Sport da Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti: "Kenan Yıldız, Cagliari'yi iki golle devirdi. Juve ligde galibiyet serisine geri döndü."

Kenan Yıldız, Cagliari karşısında kaydettiği gollerle Juventus'un efsane ismi ve idolü Alessandro Del Piero ait kulüp rekorunu kırdı. Kenan, Del Piero'yu geride bırakıp kulüp tarihinde 20 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu.