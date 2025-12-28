Beşiktaş'tan Serie A kulübü Cagliari'ye kiralık gönderilen Semih Kılıçsoy, son haftalardaki yükselişiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Milli oyuncu son olarak, Cagliari'nin Torino ile karşılaştığı maçta attığı muhteşem golle takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 66. dakikada topu kendi yarı sahasından alan Kılıçsoy, rakip takım oyuncularına çalımlayarak Torina ceza sahasına kadar topu sürdü. Tüm müdahalelere rağmen topu kaptırmayan Semih müthiş bir şut çekti ve jeneriklik gole imza attı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada genç oyuncunun performansı ve golü oldukça konuşulurken gündem oldu. Cagliari oyuncuları gol sevincinde Semih Kılıçsoy'a "Sen delisin kardeşim" diye seslendi.

Cagliari Teknik Direktörü Vincenzo Pisacane, milli forvetin performansı hakkında konuştu.

Vincenzo Pisacane,"Elimde çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Antrenmanlarda dar alanlarda yaptıkları adeta sirk gösterisi gibi" dedi. İtalyan hoca, "Elbette maç atmosferi farklı. Uyum ve taktik anlamda bazı zorluklar yaşadı. Unutmamak gerekir ki Türkiye Ligi'nden geliyor; orada takımı maçların yüzde 80'inde yüzde 80 topa sahip oluyor.

Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla 11 maçta süre alırken 2 de gol attı.