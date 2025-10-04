Juventus forması altında sergilediği performans ile efsaneler arasına adını yazdıran Alessandro Del Piero, İtalyan ekibinin formasını giyen ve her fırsatta kendisini idol olarak gördüğünü söyleyen Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulunan Alessandro Del Piero, Kenan ile yakın bir ilişkisinin olmasının hatırlatılması ve milli futbolcuya vereceği tavsiye konusunda gelen sorunun arından, "Kenan Yıldız'ın tavsiyeye ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

Del Piero, Kenan Yıldız ile ilgili, "Bugüne kadar sahada ve saha dışında gördüklerimden sonra, Kenan Yıldız'ın tavsiyeye ihtiyacı yok. Kenan, ciddi bir çocuk ve çalışmayı seviyor. Bu kulübün sembolü ve başarılı olmak istiyor. Bence bunu en doğru şekilde yapıyor." dedi.

İtalyan eski yıldız, "Elbette zor anlar, daha iyi ya da daha kötü anlar olacak ve o zaman doğru insanlara güvenmesi gerekecek. Umarım her zaman etrafında, o anda ihtiyacı olan şeyleri ona söyleyebilecek doğru insanlar olur." diye konuştu.