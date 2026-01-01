İtalyan enerji devi Saipem, Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasının üçüncü aşama geliştirme projesi için Türkiye Petrolleri ile yeni bir offshore anlaşması imzaladı.

Yaklaşık 425 milyon dolar (18 milyar TL) değerindeki bu sözleşme kapsamında mühendislik ve inşaat faaliyetleri yürütülecek.

Proje kapsamında toplam 153 kilometre uzunluğunda üç adet ek boru hattı inşa edilecek. Bu yeni altyapı Göktepe sahasında yeni keşfedilen doğal gaz rezervini mevcut Sakarya tesislerine bağlayacak.

KAPASİTEYİ ARTTIRACAK

Kurulacak olan deniz altı yapıları sayesinde bölgedeki üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

Göktepe sahası yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte yer alıyor. Bu alan Sakarya üçüncü aşama tesislerinden yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İki buçuk yıl sürmesi planlanan proje Eylül 2025 tarihinde imzalanan önceki sözleşmenin bir devamı niteliğinde işletilecek.

Deniz üzerindeki ana operasyonların 2027 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Boru döşeme faaliyetlerinde Saipem’in Castorone isimli gemisi aktif görev alacak.

Bu stratejik yatırım Türkiye'nin enerji arzını güçlendirme hedeflerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

SUUDİ ARABİSTANLA DA 25 MİLYAR TL ANLAŞMA YAPTI

Şirket Türkiye’deki anlaşmanın hemen ardından Suudi Arabistan’da da toplam 600 milyon dolar (25 milyar dolar) değerinde iki yeni ihale kazandı.

Aramco ile yapılan uzun vadeli iş birliği çerçevesinde Berri ve Abu Safah petrol sahalarında kapsamlı çalışmalar yapılacak.

Otuz iki ay sürecek olan ilk sözleşme yaklaşık 34 kilometrelik boru hattının kurulumu ile deniz üstü yapıların inşasını kapsıyor.

On iki ay süreli ikinci proje ise Marjan sahasındaki deniz altı operasyonları ile karadaki bağlantı hatlarını içeriyor. Bu projeler için bölgede halihazırda bulunan mevcut inşaat gemileri kullanılacak.

Projeyle ilgili üretim faaliyetleri Dammam’daki yerel tesislerde yürütülecek. Bu sayede bölgedeki yerel sanayinin teknik yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan resmi açıklamada "Bu yeni sözleşmelerin kazanılması Saipem’in Suudi Arabistan’daki varlığını güçlendiriyor ve aynı zamanda Aramco ile olan uzun soluklu ilişkisini daha da sağlamlaştırıyor." denildi.